Regionale Nachrichten und News
  Ehemaliger Vertragsarbeiter in der DDR: Bis heute warten wir auf unser Geld

Damião Maposse kam aus Mosambik als Vertragsarbeiter in die DDR. Manche Chemnitzer kennen ihn als Gitarristen.
Damião Maposse kam aus Mosambik als Vertragsarbeiter in die DDR. Manche Chemnitzer kennen ihn als Gitarristen. Bild: Andreas Seidel
Damião Maposse vor Karl-Marx-Städter Plattenbauten.
Damião Maposse vor Karl-Marx-Städter Plattenbauten. Bild: Repro: Andreas Seidel
Blick ins Fotoalbum: Damião Maposse (links) neben seiner heutigen Frau und den Freunden Benedita und Julião, die zurück nach Mosambik gegangen sind. Das Foto entstand im Wohnheim in Zschopau.
Blick ins Fotoalbum: Damião Maposse (links) neben seiner heutigen Frau und den Freunden Benedita und Julião, die zurück nach Mosambik gegangen sind. Das Foto entstand im Wohnheim in Zschopau. Bild: Repro: Andreas Seidel
Chemnitz
Ehemaliger Vertragsarbeiter in der DDR: Bis heute warten wir auf unser Geld
Von Jana Peters
Damião Maposse kam 1986 in die DDR, um bei MZ in Zschopau zu arbeiten. Über die Junge Gemeinde lernte er seine Frau kennen, mit der er in Chemnitz lebt. Jetzt ist er Teil eines Forschungsprojekts.

Ein einfaches Plakat in Maputo, der Hauptstadt von Mosambik, hat das Leben von Damião Maposse für immer verändert. Es stellte die Weiche für einen Lebensweg, der vollkommen anders war als das, was der damalige Jugendliche Mitte der 1980er-Jahre hätte erwarten können. Geboren 1966, als Mosambik eine Kolonie Portugals war, sagt er heute in...
