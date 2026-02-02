Ehrenamtspreisträger Jan Franke: „Ich bin einfach gern ein Burgstädter“

Burgstädt ehrt besonders engagierte Einwohner. Einer davon ist Jan Franke vom Gewerbe- und Handelsverein. Was treibt ihn dazu, viel Freizeit für die Heimatstadt zu investieren? Und wer ist Jan Franke?

„Ich bin einfach gern ein Burgstädter“, sagt Jan Franke. Seit 2013 ist er Mitglied im Gewerbe- und Handelsverein der Stadt. Doch bereits vor dem Beitritt unterstütze er den Verein. So kam es, dass der Zahntechniker mit Meisterbrief zu jenen gehört, die Burgstädter mit dem Wort Stadtadvent verbinden. Die Veranstaltung findet seit vielen... „Ich bin einfach gern ein Burgstädter“, sagt Jan Franke. Seit 2013 ist er Mitglied im Gewerbe- und Handelsverein der Stadt. Doch bereits vor dem Beitritt unterstütze er den Verein. So kam es, dass der Zahntechniker mit Meisterbrief zu jenen gehört, die Burgstädter mit dem Wort Stadtadvent verbinden. Die Veranstaltung findet seit vielen...