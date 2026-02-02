MENÜ
  • Ehrenamtspreisträger Jan Franke: „Ich bin einfach gern ein Burgstädter“

Noch immer zu wenig Zeit für die Leidenschaft: Fahrten mit dem roten Käfer-Cabrio der Familie Franke sind selten.
Noch immer zu wenig Zeit für die Leidenschaft: Fahrten mit dem roten Käfer-Cabrio der Familie Franke sind selten. Bild: Ralf Jerke
Weihnachtszeit in Burgstädt bedeutet auch immer Zeit für den Stadtadvent.
Weihnachtszeit in Burgstädt bedeutet auch immer Zeit für den Stadtadvent. Bild: Ralf Jerke/Archiv
Mit Biss aber nicht bissig im Ehrenamt: Der Burgstädter Zahntechniker-Meister Jan Franke in seinem Labor.
Mit Biss aber nicht bissig im Ehrenamt: Der Burgstädter Zahntechniker-Meister Jan Franke in seinem Labor. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz Umland
Ehrenamtspreisträger Jan Franke: „Ich bin einfach gern ein Burgstädter“
Von Uwe Rechtenbach
Burgstädt ehrt besonders engagierte Einwohner. Einer davon ist Jan Franke vom Gewerbe- und Handelsverein. Was treibt ihn dazu, viel Freizeit für die Heimatstadt zu investieren? Und wer ist Jan Franke?

„Ich bin einfach gern ein Burgstädter“, sagt Jan Franke. Seit 2013 ist er Mitglied im Gewerbe- und Handelsverein der Stadt. Doch bereits vor dem Beitritt unterstütze er den Verein. So kam es, dass der Zahntechniker mit Meisterbrief zu jenen gehört, die Burgstädter mit dem Wort Stadtadvent verbinden. Die Veranstaltung findet seit vielen...
