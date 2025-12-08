Eigene Stadt-App und öffentliches W-Lan: Limbach-Oberfrohna soll digitaler werden

Das Rathaus möchte die Digitalisierung in der Stadt ausweiten. Das kündigte der Oberbürgermeister an. Damit sollen auch dem Rathaus nützliche Daten gesammelt werden.

Limbach-Oberfrohna soll digitaler werden. Das sehen Pläne des Rathauses vor. Zum einen soll in der Stadt öffentliches W-Lan eingeführt werden. Das „Limbo-W-Lan“ ist laut Härtig derzeit in der Anlaufphase. „Derzeit hat es noch eine begrenzte Fläche. Diese beschränkt sich auf das Rathaus“, so der Oberbürgermeister. Perspektivisch...