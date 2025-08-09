Eigenes Essen zum Chemnitzer Weinfest mitbringen: Ist das erlaubt?

Auf das Weinfest in Chemnitz bringen Besucher auch eigene Snacks und zum Teil ganze Gerichte mit. Warum und wie kommt das beim Veranstalter und vor allem den Händlern an?

Das Wochenende verspricht bestes Weinfest-Wetter. Doch Käseteller für 18 Euro, Flammkuchen für 10 und Langos für 7 Euro: Da kann ein Besuch schnell mal teuer werden. Manch Besucher bringt sich da gleich selbst Essen mit. Von Chips und Erdnüssen bis zu gekochten Nudeln aus der Tupperdose reicht die Auswahl.