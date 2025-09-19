„Ein Denkmal am falschen Platz“: Trauriges Schicksal eines Kunstwerks an der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig

Das Rote Denkmal soll an eine Sühnekapelle in Burgstädt-Herrenhaide erinnern. Doch die Historie ist umstritten. Während das Kunstwerk verwittert, bleibt der genaue Ort eines Mordes ungewiss.

Wer mit dem Zug von Chemnitz nach Burgstädt bzw. Leipzig fährt, sieht es nicht: das Rote Denkmal an der Bahnbrücke. Doch wer auf der Straße zwischen Taura und Herrenhaide unterwegs ist, bemerkt das Kunstwerk schon von Weitem. Vier Meter hoch, aus Stahlblech, entwickelt sich schmal aufsteigend die Form einer Kapelle, aus der hoch oben ein Kreuz...