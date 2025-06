Ein Dorf feiert 650. Geburtstag: Wie sich drei Pleißaer vorbereiten

Das ganze Wochenende werden die knapp 2300 Einwohner des Limbach-Oberfrohnaer Ortsteils feiern. Stolz schwingt schon im Vorfeld mit – und wird kurz vor dem Fest an jeder Ecke sichtbar.

Die Vorgärten sind bunt geschmückt, das große Festzelt steht im Ortskern und an jeder Ecke wird gewerkelt. Ganz Pleißa ist in Feierlaune. Am Wochenende begeht der Limbach-Oberfrohnaer Ortsteil sein 650-jähriges Bestehen. Am Freitag eröffnen Ortsvorsteher Holger Schmeißer, Heimatvereinsvorsitzender Michael Nessmann und Limbach-Oberfrohnas...