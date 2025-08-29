Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ein Dorf schafft die Schlüssel ab: Wie Neukirchen seine Türschlösser an Schule, Rathaus und Co. neu denkt

Schlüssel oder Transponder? Neukirchen rüstet um.
Schlüssel oder Transponder? Neukirchen rüstet um. Bild: Denise Märkisch
Schlüssel oder Transponder? Neukirchen rüstet um.
Schlüssel oder Transponder? Neukirchen rüstet um. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz Umland
Ein Dorf schafft die Schlüssel ab: Wie Neukirchen seine Türschlösser an Schule, Rathaus und Co. neu denkt
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Oberschule in Neukirchen soll neue Schlösser erhalten. Im Rathaus, Bauhof und bei der Feuerwehr gibt es die schon. Welche Idee dahintersteckt.

Mit Schlüsseln ist das so eine Sache. Sie können verloren gehen, zu spät zurückgeben werden oder eben auch einen unkontrollierten Zugang zu Gebäuden verschaffen. Letzteres spielt vor allem dann eine Rolle, wenn es sich um Objekte handelt, die eigentlich nur vorübergehend zum Beispiel für eine Einmietung zur Verfügung stehen sollen. Oder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.07.2025
4 min.
18,38 Euro kostet ein Feuerwehrmann pro Stunde in Neukirchen: Aber wer muss im Ernstfall zahlen?
Feuerwehreinsätze retten leben, kosten aber auch. Eine neue Satzung in Neukirchen regelt, wer wie viel zahlen muss.
Was kann Neukirchen für einen Feuerwehreinsatz verlangen? Eine neue Satzung regelt in der Gemeinde die Kosten und die Frage, wer zahlen muss. Zweifel, Hilfe zu holen, muss aber niemand haben.
Julia Grunwald
17.07.2025
3 min.
24-Stunden-WC? Neukirchen bekommt erste öffentliche Toilette im Ortskern
Neukirchen bekommt eine öffentliche Toilette.
Immer mehr Menschen sind im Ort auf der Suche nach einer öffentlichen Toilette. Die Gemeinde hat eine Lösung gefunden. Die Sorge vor Vandalismus schwingt jedoch mit.
Julia Grunwald
14:20 Uhr
1 min.
Halsbrücke: Insektenstich verursacht Unfall
Polizei und Rettungsdienst waren bei einem Unfall in Halsbrücke im Einsatz.
Ein Senior ist auf der B 173 schwer verunglückt. Ein Insektenstich führte zu seinem Sturz. Die Ereignisse werfen Fragen auf.
Babette Philipp
14:20 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 31.08.2025
 3 Bilder
Eine grüngelbe Wolke steigt aus dem K-Block im Stadion.
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Mehr Artikel