Ein Dorf schafft die Schlüssel ab: Wie Neukirchen seine Türschlösser an Schule, Rathaus und Co. neu denkt

Die Oberschule in Neukirchen soll neue Schlösser erhalten. Im Rathaus, Bauhof und bei der Feuerwehr gibt es die schon. Welche Idee dahintersteckt.

Mit Schlüsseln ist das so eine Sache. Sie können verloren gehen, zu spät zurückgeben werden oder eben auch einen unkontrollierten Zugang zu Gebäuden verschaffen. Letzteres spielt vor allem dann eine Rolle, wenn es sich um Objekte handelt, die eigentlich nur vorübergehend zum Beispiel für eine Einmietung zur Verfügung stehen sollen. Oder...