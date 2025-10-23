Ein Holzbildhauer, drei Ausstellungen in Chemnitz: Der Zeuge eines Jahrhunderts

Chemnitz
Dem bedeutenden Holzbildhauer Friedrich Press sind aktuell gleich mehrere Ausstellungen gewidmet. Sein Werk spiegelt eindrucksvoll die Hoffnungen, Enttäuschungen und Brüche des 20. Jahrhunderts wider.
Die Arbeiten des Bildhauers Friedrich Press waren in den Jahren der DDR eine Art Geheimtipp, konnte man sie doch fast ausschließlich in Kirchen sehen. Dort aber setzten sie in ihrer eindringlich reduzierten, auf jeglichen Schmuck verzichtenden Abstraktheit ganz besondere Akzente. Die unter den Mitgliedern der Kirchgemeinden gar nicht immer...
