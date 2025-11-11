Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ein Hund als „Luxusgegenstand“? Stadtrat von Limbach-Oberfrohna streitet über Hundesteuer-Erhöhung

Die Hundesteuer sorgte im Stadtrat von Limbach-Oberfrohna für Diskussionen.
Die Hundesteuer sorgte im Stadtrat von Limbach-Oberfrohna für Diskussionen. Bild: Christophe Gateau/dpa
Die Hundesteuer sorgte im Stadtrat von Limbach-Oberfrohna für Diskussionen.
Die Hundesteuer sorgte im Stadtrat von Limbach-Oberfrohna für Diskussionen. Bild: Christophe Gateau/dpa
Chemnitz Umland
Ein Hund als „Luxusgegenstand“? Stadtrat von Limbach-Oberfrohna streitet über Hundesteuer-Erhöhung
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 25 Jahren ist die Hundesteuer in Limbach-Oberfrohna nicht gestiegen. Das wollte das Rathaus ändern und scheiterte – bereits zum dritten Mal. Zuvor gab es hitzige Diskussionen im Stadtrat.

Aller guten Dinge sind drei. Die Stadtverwaltung von Limbach-Oberfrohna brachte im Stadtrat erneut einen Antrag zur Erhöhung der Hundesteuer ein. Bereits 2023 und 2024 gab es Versuche, diese zu erhöhen – ohne Erfolg. Seit 25 Jahren besteht die derzeitige Hundesteuersatzung in der Stadt. Vor dem Hintergrund von Inflation und steigenden Kosten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
13:42 Uhr
3 min.
Ärger um neues Buch über Marius Borg Høiby
Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby ist unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt. (Archvbild)
Die norwegische Königsfamilie erlebt seit geraumer Zeit ihren wohl größten Skandal. Nun ist ein weiteres Buch zu dem Fall in den Handel gekommen. Ein Anwalt von Høiby befürchtet Vorverurteilung.
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
14:36 Uhr
2 min.
Elsterberger Stadtrat beschließt höhere Hundesteuern
Hundehalter müssen für ihre Fellnasen künftig mehr zahlen in Elsterberg.
Ab dem kommenden Jahr müssen Hundehalter in Elsterberg tiefer in die Tasche greifen. Was jetzt auf sie zukommt.
Petra Steps
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
24.10.2025
2 min.
Leipzig und weitere Kommunen in Sachsen erhöhen Hundesteuer
Vielerorts in Sachsen wird die Hundesteuer immer teurer. (Archivbild)
In mehreren sächsischen Städten steigen die Steuern für die Vierbeiner. Wo Hundehalter künftig tiefer in die Tasche greifen müssen.
Mehr Artikel