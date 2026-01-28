MENÜ
  Ein Jahr nach Überfall auf Bar: Wann kommt es zur Anklage gegen die „Chemnitz Revolte"?

Der Überfall auf eine Bar ist inzwischen ein Jahr her. Bild: Harry Härtel/Andreas Seidel
Bild: Harry Härtel/Andreas Seidel
Chemnitz
Ein Jahr nach Überfall auf Bar: Wann kommt es zur Anklage gegen die „Chemnitz Revolte“?
Von Erik Anke
Ein Jahr nach dem Überfall auf die Bar „Balboa“ verfolgt die Ermittlungsgruppe „Nigrum“ 15 Tatverdächtige. Die Anklage der Staatsanwaltschaft soll im Sommer erhoben werden.

Inzwischen ist es ein Jahr her, dass rund 20 junge Rechtsextremisten die Bar „Balboa“ auf dem Chemnitzer Brühl überfielen und einen der Gäste verletzten. Ein Streifenwagen der Polizei war gleich in der Nähe und schreckte die jungen Männer in die Flucht. Noch am selben Abend (24. Januar 2025) stellten die Beamten sieben Verdächtige.
15:48 Uhr
2 min.
Nationalspielerin Hoffmann verlässt RB Leipzig
Leipzigs Giovanna Hoffmann wird RB Leipzig zum Saisonende verlassen. (Archivbild)
Die Fußballerinnen von RB Leipzig müssen personell einen hochkarätigen Abgang hinnehmen. Eine Nationalspielerin verlässt den Bundesligisten.
27.01.2026
4 min.
Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück
Philipp Preißler im August 2024 vor der ersten Sitzung des Gemeinderates Großhartmannsdorf in der aktuellen Legislaturperiode.
Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?
Cornelia Schönberg
15:50 Uhr
1 min.
Rätsel um beschädigtes Kirchenfenster in Kirchberg: Polizei ermittelt
Bick auf die St.-Margarethen-Kirche in Kirchberg.
Die Polizei untersucht einen Vorfall an der St.-Margarethen-Kirche. Ein Fenster wurde offenbar durch Schneebälle getroffen. Wer war beteiligt?
Lutz Kirchner
21.08.2025
3 min.
Erneut Razzia bei Mitgliedern der rechtsextremen „Chemnitz Revolte“
Die „Chemnitz Revolte“ bei der Demonstration gegen die Kulturhauptstadt im Januar.
Fünf Wohnungen wurden am Donnerstag von Polizisten durchsucht. Deren Bewohner sollen im Januar am Überfall auf eine Bar beteiligt gewesen sein.
Erik Anke
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
28.12.2025
4 min.
Die brutalsten Chemnitzer Kriminalfälle aus dem Kulturhauptstadtjahr
Auch im Kulturhauptstadtjahr kam es zu einigen schockierenden Verbrechen in Chemnitz.
Trotz des besonderen Jahres für Chemnitz blieb die Stadt nicht von Verbrechen verschont. Das waren die schwersten Verbrechen von Mord, Totschlag und Raub bis zu politischem Extremismus.
Erik Anke
