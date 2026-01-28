Ein Jahr nach Überfall auf Bar: Wann kommt es zur Anklage gegen die „Chemnitz Revolte“?

Ein Jahr nach dem Überfall auf die Bar „Balboa“ verfolgt die Ermittlungsgruppe „Nigrum“ 15 Tatverdächtige. Die Anklage der Staatsanwaltschaft soll im Sommer erhoben werden.

Inzwischen ist es ein Jahr her, dass rund 20 junge Rechtsextremisten die Bar „Balboa“ auf dem Chemnitzer Brühl überfielen und einen der Gäste verletzten. Ein Streifenwagen der Polizei war gleich in der Nähe und schreckte die jungen Männer in die Flucht. Noch am selben Abend (24. Januar 2025) stellten die Beamten sieben Verdächtige.