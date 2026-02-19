MENÜ
  • Ein Karl-Marx-Städter und das Meer: Karl Huck kehrt für Gastspiel von Hiddensee über die Seychellen nach Chemnitz zurück

In der kommenden Woche kehrt Huck für eine Lesung und mehr nach Chemnitz zurück.
Große Autoren haben es den gebürtigen Karl-Marx-Städter angetan.
In der kommenden Woche kehrt Huck für eine Lesung und mehr nach Chemnitz zurück.
Große Autoren haben es den gebürtigen Karl-Marx-Städter angetan.
Ein Karl-Marx-Städter und das Meer: Karl Huck kehrt für Gastspiel von Hiddensee über die Seychellen nach Chemnitz zurück
Von Konrad Hirsch
Karl Huck zog es schon immer ans Meer – als Seemann, Taucher, Schauspieler, „Seebühnen“-Leiter, Reisender. Geboren wurde er in Karl-Marx-Stadt. Am 23. Februar liest er in seiner Heimatstadt Thomas Mann. Und auch an anderer Stelle taucht er in der Stadt auf.

Februar. Die Seebühne, das maritime Kammertheater auf der Insel Hiddensee, hat Spielpause. Karl Huck nutzt die Zeit für eine Reise in den fernen Süden. Gar nicht so leicht gelangt Familie Huck von der Ostseeinsel aufs Festland. Der Bodden war kürzlich noch zugefroren. Transfer nach Rügen nur mit dem Eisbrecher möglich.
