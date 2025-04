Ein Künstler aus Chemnitz in den Wendewirren: Zum Tode von Fritz Diedering

Einst prägten viele Arbeiten von Fritz Diedering den öffentlichen Raum in Chemnitz. Wenig ist erhalten. In der vergangenen Woche ist der Künstler im hohen Alter gestorben.

Fast wie vor 50 Jahren leuchtet die Keramik-Stele „Jugend“ vor der Grundschule am Stadtpark in Chemnitz, 1977 von Fritz Diedering geschaffen. Die Szenen aus dem Jugendleben, deren Formen und Farben an Fernand Léger erinnern, haben die Zeiten überdauert und nichts von ihrer sympathischen Strahlkraft eingebüßt.