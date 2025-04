Ein kultureller Großdampfer in Chemnitz schlingert: Was bedeuten die Kürzungen für das Kraftwerk?

Es ist das größte soziokulturelle Zentrum von Chemnitz. Das Kraftwerk hat ein deutlich höheres Budget als andere Träger der Freien Szene. Die aktuellen Wirtschaftsplanungen aber bringen es dennoch in Not.

Drastische Worte fand bei der Haushaltsdebatte des Stadtrates in der vorigen Woche Kai Hähner von der CDU: „Nicht die am lautesten rufen, haben den größten Bedarf.“ Gemeint war damit offenbar das soziokulturelle Zentrum Kraftwerk. Das erhält in diesem Jahr 920.000 Euro und damit mehr als 2024, so Hähner. Holm Krieger, Geschäftsführer...