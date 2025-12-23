MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Ein Plädoyer für das Besondere: Ein Chemnitzer Sammler und seine Inspiration für die Festtafel

Tischkultur vom Feinsten: In eleganten Arrangements zeigt die Ausstellung „Aufgegabelt“ im Wasserschloß Klaffenbach, wie man eine Mahlzeit zum Festessen machen kann.
Tischkultur vom Feinsten: In eleganten Arrangements zeigt die Ausstellung „Aufgegabelt“ im Wasserschloß Klaffenbach, wie man eine Mahlzeit zum Festessen machen kann. Bild: Matthias Zwarg
Jugendstilgeschirr für die Kaffeetafel wie aus dem Lehrbuch: Phillip Scholze hat eine hervorragende Sammlung zusammengetragen.
Jugendstilgeschirr für die Kaffeetafel wie aus dem Lehrbuch: Phillip Scholze hat eine hervorragende Sammlung zusammengetragen. Bild: Matthias Zwarg
Heute wird verständlicherweise kaum noch für Rauchutensilien geworben - vor mehr als hundert Jahren waren sie ein eigenes Handelssegment, das viele Formgestalter inspirierte.
Heute wird verständlicherweise kaum noch für Rauchutensilien geworben - vor mehr als hundert Jahren waren sie ein eigenes Handelssegment, das viele Formgestalter inspirierte. Bild: Matthias Zwarg
Tischkultur vom Feinsten: In eleganten Arrangements zeigt die Ausstellung „Aufgegabelt“ im Wasserschloß Klaffenbach, wie man eine Mahlzeit zum Festessen machen kann.
Tischkultur vom Feinsten: In eleganten Arrangements zeigt die Ausstellung „Aufgegabelt“ im Wasserschloß Klaffenbach, wie man eine Mahlzeit zum Festessen machen kann. Bild: Matthias Zwarg
Jugendstilgeschirr für die Kaffeetafel wie aus dem Lehrbuch: Phillip Scholze hat eine hervorragende Sammlung zusammengetragen.
Jugendstilgeschirr für die Kaffeetafel wie aus dem Lehrbuch: Phillip Scholze hat eine hervorragende Sammlung zusammengetragen. Bild: Matthias Zwarg
Heute wird verständlicherweise kaum noch für Rauchutensilien geworben - vor mehr als hundert Jahren waren sie ein eigenes Handelssegment, das viele Formgestalter inspirierte.
Heute wird verständlicherweise kaum noch für Rauchutensilien geworben - vor mehr als hundert Jahren waren sie ein eigenes Handelssegment, das viele Formgestalter inspirierte. Bild: Matthias Zwarg
Chemnitz
Ein Plädoyer für das Besondere: Ein Chemnitzer Sammler und seine Inspiration für die Festtafel
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ausstellung „Aufgegabelt“ im Wasserschloß Klaffenbach zeigt Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände aus der Jugendstilsammlung des Kochs Phillip Scholze. Auch eine Anregung für das Festtagsessen.

Weihnachten naht und damit auch das Weihnachtsessen. Das Weihnachtsfest kurz nach der Wintersonnenwende ist eine der schönsten, hoffnungsvollsten Erfindungen der Menschheit. Und deshalb soll es auch etwas Besonderes sein – inklusive der Weihnachtstafel. Anregungen für einen festlich gedeckten Tisch bietet derzeit die Ausstellung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
14.11.2025
1 min.
Der Tisch ist gedeckt: Jugendstil-Tafelsilber im Chemnitzer Wasserschloss Klaffenbach
Der gebürtige Chemnitzer und Jugendstilliebhaber Philipp Scholze zeigt aus seiner Sammlung komplette Speisetafeln und besondere Einzelstücke.
Galina Pönitz
12.12.2025
2 min.
Ausstellung im Wasserschloß Klaffenbach: Alles für den stilecht gedeckten Tisch
Bis in den Januar hinein gibt die Schau Einblicke in die Zeit des Jugendstils und die Sammelleidenschaft eines Chemnitzers.
Galina Pönitz
Mehr Artikel