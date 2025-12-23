Ein Plädoyer für das Besondere: Ein Chemnitzer Sammler und seine Inspiration für die Festtafel

Chemnitz
Die Ausstellung „Aufgegabelt“ im Wasserschloß Klaffenbach zeigt Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände aus der Jugendstilsammlung des Kochs Phillip Scholze. Auch eine Anregung für das Festtagsessen.
Weihnachten naht und damit auch das Weihnachtsessen. Das Weihnachtsfest kurz nach der Wintersonnenwende ist eine der schönsten, hoffnungsvollsten Erfindungen der Menschheit. Und deshalb soll es auch etwas Besonderes sein – inklusive der Weihnachtstafel. Anregungen für einen festlich gedeckten Tisch bietet derzeit die Ausstellung...
