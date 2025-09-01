Einbrecher pinkelt in Chemnitzer Wohnung: Warum Urin keine eindeutige Spur zum Täter liefert

Ein 47-jähriger Mann ist vor dem Chemnitzer Amtsgericht gelandet. Er soll in eine Wohnung eingebrochen, dort uriniert und eine Matratze gestohlen haben. Doch die DNA-Spuren werfen Fragen auf.

Der Angeklagte ist kein Unbekannter am Amtsgericht Chemnitz, sein letzter Prozess ist nur wenige Tage her. Diesmal geht es um einen Wohnungseinbruch in Markersdorf in einer Novembernacht 2023. Gestohlen wurden Matratze, Decke und Kissen. Der Täter soll zudem Cannabis geraucht und auf Couch und Fernseher uriniert haben. „Wer macht bitteschön so... Der Angeklagte ist kein Unbekannter am Amtsgericht Chemnitz, sein letzter Prozess ist nur wenige Tage her. Diesmal geht es um einen Wohnungseinbruch in Markersdorf in einer Novembernacht 2023. Gestohlen wurden Matratze, Decke und Kissen. Der Täter soll zudem Cannabis geraucht und auf Couch und Fernseher uriniert haben. „Wer macht bitteschön so...