Einbrecher räumen Büros in Limbach-Oberfrohna aus

Einbrecher haben in Limbach-Oberfrohna in einem Bürogebäude an der Albert-Einstein-Straße/Ecke Weststraße Beute gemacht. Sie drangen nach Angaben der Polizei mit Gewalt in die Räume ein und durchsuchten sie. Dabei nahmen sie zwei Laptops, einen Computer sowie Bargeld mit. Der Gesamtwert ihrer Beute soll sich im mittleren vierstelligen...