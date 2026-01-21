MENÜ
  • Einbruch in Chemnitzer Veranstaltungszentrum Luxor: Täter versuchten Tresor zu stehlen

Die Feuerwehr half mit einer Drehleiter bei der Tätersuche. Bild: Jan Härtel
Update
Chemnitz
Einbruch in Chemnitzer Veranstaltungszentrum Luxor: Täter versuchten Tresor zu stehlen
Von Christian Mathea
Zehn Polizeifahrzeuge waren im Einsatz. Die Feuerwehr half mit der Drehleiter bei der Suche nach den Tätern.

In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte in das Veranstaltungszentrum Luxor an der Hartmannstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, öffneten sie gewaltsam eine Tür zu einem Büro, durchsuchten die Räumlichkeit, zerstörten mehrere Schränke und versuchten einen Tresor zu entwenden. Dabei wurden sie offenbar gestoppt, gegen 4.45 Uhr...
