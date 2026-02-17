MENÜ
  • Einbrüche in Chemnitz: Was wurde aus Imbiss und Keller gestohlen?

Einbrüche in Chemnitz: Was wurde aus Imbiss und Keller gestohlen?
Von Holk Dohle
In der Straße der Nationen haben Unbekannte ein Imbissgeschäft aufgebrochen. Die Täter entwendeten einen Monitor, ein Tablet sowie Kleingeld. Außerdem beschädigten sie Inventar.

Zwei Einbrüche im Stadtgebiet hat die Polizei am Dienstag gemeldet. In der Straße der Nationen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag die Tür eines Imbissgeschäfts aufgebrochen. Die Täter entwendeten unter anderem einen Monitor, ein Tablet sowie Kleingeld. Außerdem beschädigten die Eindringlinge Inventar. Laut Polizei stießen sie mit...
