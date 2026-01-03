Eine der letzten Mangeln von Chemnitz: Wo sie steht, wie sie funktioniert und die Geschichte dahinter

In einem Wohngebiet in Chemnitz gibt es noch etwas, das früher wie selbstverständlich dazugehörte: eine alte Kaltmangel. Gebaut wurde sie in Siegmar und ist bis heute funktionstüchtig. Und es gibt tatsächlich noch Menschen, die ihre Tisch- und Bettwäsche hier plattwalzen lassen. Ein Besuch.

Wenn die alte Dame in Gang kommt, wird es laut. Florian Gebhardt lächelt. Er kennt die Kaltmangel ziemlich gut. Der 69-Jährige ist so etwas wie der „Mangelbeauftragte“ der Wohnungsbaugenossenschaft „Pfarrhübel“. „Seitdem ich in Rente bin, mache ich das“, erzählt er. Gebhardt ist aber kein Museumsmensch. Heißt: Diese Mangel ist bis... Wenn die alte Dame in Gang kommt, wird es laut. Florian Gebhardt lächelt. Er kennt die Kaltmangel ziemlich gut. Der 69-Jährige ist so etwas wie der „Mangelbeauftragte“ der Wohnungsbaugenossenschaft „Pfarrhübel“. „Seitdem ich in Rente bin, mache ich das“, erzählt er. Gebhardt ist aber kein Museumsmensch. Heißt: Diese Mangel ist bis...