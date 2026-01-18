Eine kleine Welt zum Staunen bei den Chemnitzer Modelltagen

Chemnitz
Freunde von Modelleisenbahnen, ferngesteuerten Autos und Spielen kommen am Wochenende in der Messe auf ihre Kosten.
Die Messe Chemnitz lädt am Wochenende Groß und Klein zum Staunen ein: Bei den Chemnitzer Modelltagen am Samstag und Sonntag sind auf 3000 Quadratmetern 40 Modellbahnanlagen zu sehen. Auf zwei Parcours sind ferngesteuerte Automodelle unterwegs. Rund 150 Fahrer werden zu einer Trial-Meisterschaft für Modelltrucks erwartet. Im Foyer finden die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.