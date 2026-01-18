MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Eine kleine Welt zum Staunen bei den Chemnitzer Modelltagen

Bild: Ingolf Wappler
Bild: Ingolf Wappler
Chemnitz
Eine kleine Welt zum Staunen bei den Chemnitzer Modelltagen
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Freunde von Modelleisenbahnen, ferngesteuerten Autos und Spielen kommen am Wochenende in der Messe auf ihre Kosten.

Die Messe Chemnitz lädt am Wochenende Groß und Klein zum Staunen ein: Bei den Chemnitzer Modelltagen am Samstag und Sonntag sind auf 3000 Quadratmetern 40 Modellbahnanlagen zu sehen. Auf zwei Parcours sind ferngesteuerte Automodelle unterwegs. Rund 150 Fahrer werden zu einer Trial-Meisterschaft für Modelltrucks erwartet. Im Foyer finden die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
1 min.
Premiere: Entspannter Theaterbesuch im Chemnitzer Spinnbau
Ein neues Angebot wendet sich an Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Am Sonntag ist es erstmals zu erleben.
Heiko Hößler
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
07.01.2026
1 min.
Musikschüler geben Neujahrskonzert in der Chemnitzer Kreuzkirche
Junge Künstlerinnen und Künstler geben am Freitag in der Chemnitzer Kreuzkirche an der Henriettenstraße ein Konzert.
Das Konzert soll nicht nur die Besucherinnen und Besucher ins neue Jahr geleiten – es dient auch einem guten Zweck.
Heiko Hößler
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
Mehr Artikel