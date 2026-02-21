MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Eine Tour durch Chemnitz auf den Spuren jüdischen Lebens

Kenntnisreich führt Veronika Leonhardt zu Orten jüdischer Geschichte in Chemnitz.
Kenntnisreich führt Veronika Leonhardt zu Orten jüdischer Geschichte in Chemnitz. Bild: Andreas Seidel
Das Denkmal für Justin Sonder warnt vor Rassismus.
Das Denkmal für Justin Sonder warnt vor Rassismus. Bild: Andreas Seidel
Das Mahnmal im Hof der TU wurde von Volker Beier geschaffen.
Das Mahnmal im Hof der TU wurde von Volker Beier geschaffen. Bild: Andreas Seidel
Kenntnisreich führt Veronika Leonhardt zu Orten jüdischer Geschichte in Chemnitz.
Kenntnisreich führt Veronika Leonhardt zu Orten jüdischer Geschichte in Chemnitz. Bild: Andreas Seidel
Das Denkmal für Justin Sonder warnt vor Rassismus.
Das Denkmal für Justin Sonder warnt vor Rassismus. Bild: Andreas Seidel
Das Mahnmal im Hof der TU wurde von Volker Beier geschaffen.
Das Mahnmal im Hof der TU wurde von Volker Beier geschaffen. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Eine Tour durch Chemnitz auf den Spuren jüdischen Lebens
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Ereignis gibt es international seit 1990. Seit vielen Jahren sind auch Chemnitzer Stadtführer mit kostenlosen Angeboten dabei, unter anderem zum jüdischen Leben in der Stadt.

Kurz vor zwölf Uhr finden sich am Schriftzug „Zuhause“ auf dem Brühl fast zwanzig Interessierte ein. Mit jüdischem Leben, dem Thema dieser Führung, hat die Schrift nicht direkt zu tun. Veronika Leonhardt hat ihn gewählt, weil es ein markanter Treffpunkt ist. Und doch ist es nicht falsch, hatten Juden für rund ein halbes Jahrhundert in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.02.2026
4 min.
Junge Vogtländerin erfüllt sich nach dem Studium einen großen Traum in Australien
Xavier Krüger und Curly Sue Kehrle wollen noch bis April in Australien bleiben. „Danach fliegen wir nochmal für zwei Wochen nach Vietnam“, erklärt Kehrle.
Seit fast einem Jahr tauscht die 23-Jährige ihren Alltag im Vogtland gegen Strände, Roadtrips und Gelegenheitsjobs in Australien. Gemeinsam mit ihrem Freund erkundet sie das Land auf eigene Faust.
Louise Wappler
23.02.2026
3 min.
Schulabschlüsse in Mittelsachsen: Oberschulen und Gymnasien im Vergleich
Nicht nur die Zeugnisse spielen eine Rolle bei der Wahl der weiterführenden Schule.
Knapp 2480 Viertklässler in Mittelsachsen haben eine Bildungsempfehlung erhalten. Bei der Wahl der weiterführenden Schule spielen weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kriterium könnte der Lernerfolg sein.
Jan Leißner
23.02.2026
5 min.
Nach Tumulten und Unterbrechung: Erzgebirge Aue verliert Derby gegen Energie Cottbus
Die Enttäuschung steht den Erzgebirgern nach der Heimniederlage gegen Energie Cottbus ins Gesicht geschrieben.
Der FC Erzgebirge hat das Ostderby gegen Energie Cottbus verloren. Für Aufregung sorgte eine Spielunterbrechung zu Beginn der zweiten Hälfte. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
30.01.2026
3 min.
Chemnitz: Brennende Debatten auf einem Goldenen Sofa
Ein Sofa wird zur Bühne für politische Diskussionen.
Der Verein Antonplatz beteiligt sich mit einer Gesprächsreihe am Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen „Tacheles“. Ab März sind jüdische Intellektuelle im Café des Archäologiemuseums Smac zu Gast.
Jens Kassner
17.12.2025
3 min.
Chemnitz: Verschüttete Relikte jüdischen Lebens in einer Ausstellung des Smac
Die Kuratoren Alexander Walther und Lara Siegel zeigen das Modell der Chemnitzer Mikwe.
Als einer der ersten Programmpunkte des Jahres jüdischer Kultur in Sachsen „Tacheles“ wird im Foyer des Archäologiemuseums Smac eine Ausstellung über die Chemnitzer Mikwe und andere Funde eröffnet.
Jens Kassner
23.02.2026
2 min.
Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster: Neue Infos zu den geplanten Bürgerentscheiden
Bad Elsters Bürgermeister Olaf Schlott (links) und Bad Brambachs Amtsverweser Torsten Schnurre.
Der Zeitplan für eine mögliche Eingemeindung von Bad Brambach nach Bad Elster in diesem Jahr ändert sich. Was die nächsten Schritte sind.
Ronny Hager
Mehr Artikel