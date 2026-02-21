Eine Tour durch Chemnitz auf den Spuren jüdischen Lebens

Chemnitz
Das Ereignis gibt es international seit 1990. Seit vielen Jahren sind auch Chemnitzer Stadtführer mit kostenlosen Angeboten dabei, unter anderem zum jüdischen Leben in der Stadt.
Kurz vor zwölf Uhr finden sich am Schriftzug „Zuhause“ auf dem Brühl fast zwanzig Interessierte ein. Mit jüdischem Leben, dem Thema dieser Führung, hat die Schrift nicht direkt zu tun. Veronika Leonhardt hat ihn gewählt, weil es ein markanter Treffpunkt ist. Und doch ist es nicht falsch, hatten Juden für rund ein halbes Jahrhundert in...
