Einer der Angeklagten im Mordfall Kleinertz sagt aus: Nur der „Depp vom Dienst“, verführt von der Tierärztin?

Der wegen Mordes angeklagte Maler soll im Gefängnis mit einer Liebesnacht geprahlt haben. Die Tierärztin, Ehefrau des ermordeten Klaus Kleinertz und Mitangeklagte, habe den Maler verführt. Was kann man ihm glauben, als er endlich von der Todesnacht erzählt?

Am zehnten Tag im stickigen, neonhellen Gerichtssaal sagt Thomas D., dass er nicht weiß, wo er beginnen soll. Er faltet die Hände und macht einen Buckel, so wie immer. Neun Tage lang hörte stumm er zu und verzog keine Miene. Nun, am zehnten Tag, spricht er selbst.