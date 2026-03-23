Einmal rund ums Schloss: Osterweg-Test in Wolkenburg

Wer Lust hat, sich an der frischen Luft auf das Osterfest einzustimmen, hat in Wolkenburg jetzt die Gelegenheit dazu. Was es entlang der Strecke alles zu entdecken gibt.

2025 hatte der Wolkenburger Osterweg seine Premiere. „Wir haben von den Besuchern und Anwohnern positives Feedback erhalten“, sagt Katrin Kaminsky, Vorsitzende des Heimatvereins Wolkenburg-Kaufungen, der das Projekt initiiert hat. Dieses Jahr gibt es nun die Neuauflage. 2025 hatte der Wolkenburger Osterweg seine Premiere. „Wir haben von den Besuchern und Anwohnern positives Feedback erhalten“, sagt Katrin Kaminsky, Vorsitzende des Heimatvereins Wolkenburg-Kaufungen, der das Projekt initiiert hat. Dieses Jahr gibt es nun die Neuauflage.