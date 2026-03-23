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Hasen als Strohpuppen gehören zum Wolkenburger Osterweg.
Hasen als Strohpuppen gehören zum Wolkenburger Osterweg. Foto: Steffi Hofmann
Das Areal der alten Mühle in Wolkenburg wurde ebenfalls dekoriert.
Das Areal der alten Mühle in Wolkenburg wurde ebenfalls dekoriert. Foto: Steffi Hofmann
An Mitmach-Stationen, wie den Ballwänden unterhalb des Schlosses, können die Besucher aktiv werden.
An Mitmach-Stationen, wie den Ballwänden unterhalb des Schlosses, können die Besucher aktiv werden. Foto: Steffi Hofmann
Auf der Mühlenstraße sind unter anderem Hecken geschmückt.
Auf der Mühlenstraße sind unter anderem Hecken geschmückt. Foto: Steffi Hofmann
Die Wolkenburger haben ihre Gärten verziert, zum Beispiel mit Plüschhasen, die auf einer Bank kuscheln.
Die Wolkenburger haben ihre Gärten verziert, zum Beispiel mit Plüschhasen, die auf einer Bank kuscheln. Foto: Steffi Hofmann
Hasen als Strohpuppen gehören zum Wolkenburger Osterweg.
Hasen als Strohpuppen gehören zum Wolkenburger Osterweg. Foto: Steffi Hofmann
Das Areal der alten Mühle in Wolkenburg wurde ebenfalls dekoriert.
Das Areal der alten Mühle in Wolkenburg wurde ebenfalls dekoriert. Foto: Steffi Hofmann
An Mitmach-Stationen, wie den Ballwänden unterhalb des Schlosses, können die Besucher aktiv werden.
An Mitmach-Stationen, wie den Ballwänden unterhalb des Schlosses, können die Besucher aktiv werden. Foto: Steffi Hofmann
Auf der Mühlenstraße sind unter anderem Hecken geschmückt.
Auf der Mühlenstraße sind unter anderem Hecken geschmückt. Foto: Steffi Hofmann
Die Wolkenburger haben ihre Gärten verziert, zum Beispiel mit Plüschhasen, die auf einer Bank kuscheln.
Die Wolkenburger haben ihre Gärten verziert, zum Beispiel mit Plüschhasen, die auf einer Bank kuscheln. Foto: Steffi Hofmann
Chemnitz Umland
Einmal rund ums Schloss: Osterweg-Test in Wolkenburg
Von Steffi Hofmann
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Wer Lust hat, sich an der frischen Luft auf das Osterfest einzustimmen, hat in Wolkenburg jetzt die Gelegenheit dazu. Was es entlang der Strecke alles zu entdecken gibt.

2025 hatte der Wolkenburger Osterweg seine Premiere. „Wir haben von den Besuchern und Anwohnern positives Feedback erhalten“, sagt Katrin Kaminsky, Vorsitzende des Heimatvereins Wolkenburg-Kaufungen, der das Projekt initiiert hat. Dieses Jahr gibt es nun die Neuauflage.
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