Einsiedler Wald teilweise gesperrt: Bis Februar fallen hier Bäume

Chemnitz
In dem Chemnitzer Wald sollen auf 30 Hektar 1300 Festmeter Holz geerntet werden.
Die Forstverwaltung setzt im Einsiedler Wald einen Holzeinschlag um, der am Montag, 5. Januar, begonnen hat und sich bis Anfang Februar zieht. Betroffen sind laut den Verantwortlichen der Viehtreibweg und Teile des Fischzuchtgrundes, die zeitweise gesperrt werden. Für Wanderer ist der Talsperrenweg über 3 Buchen als Ausweichroute ausgewiesen....
