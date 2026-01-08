MENÜ
  • Chemnitz
  • Einsiedler Wald teilweise gesperrt: Bis Februar fallen hier Bäume

Im Einsiedler Wald werden Bäume gefällt.
Im Einsiedler Wald werden Bäume gefällt. Bild: Symbolbild: Martin Schutt/dpa
Im Einsiedler Wald werden Bäume gefällt.
Im Einsiedler Wald werden Bäume gefällt. Bild: Symbolbild: Martin Schutt/dpa
Chemnitz
Einsiedler Wald teilweise gesperrt: Bis Februar fallen hier Bäume
Redakteur
Von Luisa Ederle
In dem Chemnitzer Wald sollen auf 30 Hektar 1300 Festmeter Holz geerntet werden.

Die Forstverwaltung setzt im Einsiedler Wald einen Holzeinschlag um, der am Montag, 5. Januar, begonnen hat und sich bis Anfang Februar zieht. Betroffen sind laut den Verantwortlichen der Viehtreibweg und Teile des Fischzuchtgrundes, die zeitweise gesperrt werden. Für Wanderer ist der Talsperrenweg über 3 Buchen als Ausweichroute ausgewiesen....
