  • Eisbahn auf dem Chemnitzer Neumarkt wieder eröffnet

Zum fünften Mal organisiert die CSg die Winterlounge samt Eisbahn auf dem Neumarkt. Bild: Andreas Seidel
Zum fünften Mal organisiert die CSg die Winterlounge samt Eisbahn auf dem Neumarkt. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Eisbahn auf dem Chemnitzer Neumarkt wieder eröffnet
Redakteur
Von Erik Anke
0:00 Anhören

Zum fünften Mal organisiert die Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft ein Winterdorf auf dem Neumarkt. Für gut zwei Wochen wird einiges geboten.

Ringo Lottig kann sich noch an das erste Mal erinnern, als er die Eisbahn auf dem Neumarkt eröffnete. 2022 kurz nach einem Corona-Lockdown war das, sagt der Vorstandsvorsitzende der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft (CSg) am Donnerstagabend. Inzwischen ist die CSg-Winterlounge mit ihrer Kunsteisbahn zu einer kleinen Tradition geworden. Ab Freitag...
