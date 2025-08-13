Eltern-Frust über neue Regeln für Schülertaxis in Chemnitz: Was das Rathaus dazu sagt

Chemnitz
Eine umstrittene Änderung für Schülerinnen und Schüler mit langen Schulwegen hat viele Familien kalt erwischt. Nach Ansicht des Rathauses wurde vorab ausreichend informiert. Erste Stadträte fordern Korrekturen.
In vielen Chemnitzer Familien ist der Ärger noch immer groß. Sie sehen sich in diesen Tagen kurzfristig vor erhebliche Probleme gestellt. Mit dem neuen Schuljahr gelten für die Beförderung von Schülern mit besonders langen Schulwegen neue Regeln. Die Folge: In vielen Fällen organisiert die Stadtverwaltung ab sofort keinen Fahrdienst mehr,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.