Elternhaus, Mühle – und bald auch ein Café? Neue Pläne für Chemnitzer Schmidt-Rottluff-Ensemble

Das einstige Dorf Rottluff am Rande von Chemnitz zählt gut 1000 Einwohner. Dass es immer mehr Besucher anzieht, geht auf den berühmtesten Sohn des Ortes zurück. Und auf jene, die sich um sein künstlerisches Erbe kümmern.

Noch ein Kunstmuseum in Chemnitz? Die Überlegung, im einstigen Elternhaus Karl Schmidt-Rottluffs eine weitere Außenstelle der Städtischen Kunstsammlungen einzurichten, traf durchaus auf Skepsis. Zumal der mit der Biografie des Expressionisten eng verknüpfte Ort ziemlich weit entfernt vom Stadtzentrum liegt: an einer Dorfstraße, kurz vor der...