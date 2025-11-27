Endlich: Baupläne für Verlängerung des Chemnitzer Südrings sollen noch dieses Jahr unter Dach und Fach

Nach der jüngsten Kritik an dem seit Jahren laufenden Verfahren geht nun offenbar alles ganz schnell.

Gute Nachricht für Chemnitz: Die Pläne zum Weiterbau des Südrings von der Augustusburger Straße über Euba nach Ebersdorf sollen bis Jahresende endlich festgezurrt werden. Das bestätigte eine Sprecherin der Landesdirektion der „Freien Presse“. Alle zuletzt noch fehlenden Unterlagen seien in den vergangenen Tagen eingegangen und würden...