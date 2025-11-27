Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Endlich: Baupläne für Verlängerung des Chemnitzer Südrings sollen noch dieses Jahr unter Dach und Fach

Seit 20 Jahren endet der Chemnitzer Südring an der Augustusburger Straße.
Seit 20 Jahren endet der Chemnitzer Südring an der Augustusburger Straße. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Seit 20 Jahren endet der Chemnitzer Südring an der Augustusburger Straße.
Seit 20 Jahren endet der Chemnitzer Südring an der Augustusburger Straße. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Endlich: Baupläne für Verlängerung des Chemnitzer Südrings sollen noch dieses Jahr unter Dach und Fach
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der jüngsten Kritik an dem seit Jahren laufenden Verfahren geht nun offenbar alles ganz schnell.

Gute Nachricht für Chemnitz: Die Pläne zum Weiterbau des Südrings von der Augustusburger Straße über Euba nach Ebersdorf sollen bis Jahresende endlich festgezurrt werden. Das bestätigte eine Sprecherin der Landesdirektion der „Freien Presse“. Alle zuletzt noch fehlenden Unterlagen seien in den vergangenen Tagen eingegangen und würden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:08 Uhr
3 min.
Ex-Bürgermeister ist neuer Präsident des Chemnitzer Polizeisportvereins
Volker Lange (li.) übergibt nach 17 Jahren als Präsident des Chemnitzer Polizeisportvereines sein Amt an Miko Runkel.
Beim Chemnitzer Polizeisportverein (CPSV) gibt es einen Wechsel in der Führungsriege. Ex-Ordnungsbürgermeister Miko Runkel ist neuer Präsident des Traditionsklubs. Welche Pläne er hat.
Peggy Schellenberger
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
20:07 Uhr
3 min.
Auseinandersetzungen in Deventer: Stuttgart-Fans reisen ab
Vor der Partie des VfB im niederländischen Deventer gab es Stress.
In Deventer gibt es Probleme zwischen Polizei und VfB-Fans. Die niederländischen Beamten setzen Schlagstöcke ein. Der Vorstandsvorsitzende der Stuttgarter äußert sich.
20.11.2025
3 min.
Weiterbau des Chemnitzer Südrings auf der Kippe?
Auf dem Südring in Chemnitz sind jeden Tag Zehntausende Autos unterwegs.
Wenn die seit Jahren andauernden Planungen nicht bald abgeschlossen werden, könnte es für die Verlängerung nach Ebersdorf kein Geld aus Berlin mehr geben, warnt der frühere Bundestagsabgeordnete Detlef Müller (SPD).
Michael Müller
21.11.2025
1 min.
Ärger um Ausbau des Chemnitzer Südrings: Baubürgermeister macht Druck
Hinter diesen Betonelementen an der Augustusburger Straße soll eines Tages der Südring weitergehen.
Offenbar wächst auch im Rathaus der Ärger über das seit vielen Jahren laufende Verfahren zur Planfeststellung. Und die Sorge vor einem bösen Erwachen.
Michael Müller
Mehr Artikel