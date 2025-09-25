Endlich vereint: Kita und Hort „Bärenstark“ in Limbach-Oberfrohna nach Millionen-Sanierung fertiggestellt

Chemnitz Umland
Drei Jahre lang wurden Hort, Kita und Krippe bei teils laufendem Betrieb saniert. Die Zeit der provisorischen Lösungen ist nun vorbei. Die Leiterinnen sind vor allem erleichtert.
Es ist ein Aufatmen für 136 Kinder und 15 Erzieherinnen. Die Bauarbeiten an der Kindertagesstätte und dem Hort „Bärenstark“ in Limbach-Oberfrohna sind nach drei Jahren Bauzeit endlich final abgeschlossen. „Am schönsten ist, dass wir endlich wieder alle zusammen in einem Gebäude sind“, sagt Alexandra Hahn, eine der beiden...
