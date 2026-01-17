Energie aus der braunen Tonne: Chemnitzer Entsorger ASR plant Biogas-Großinvestition – steigen nun die Gebühren?

Chemnitz
Der Inhalt Chemnitzer Biotonnen wird bislang zu Kompost verarbeitet, außerhalb der Stadt. Nun gibt es neue Pläne – aber auch einen Knackpunkt.
Da kommt in Chemnitz ganz schön was zusammen, was in den braunen Tonnen der Haushalte landet. Ob Kartoffelschalen, Obstreste, Kaffeesatz: Bis zu 100 Kilo Bioabfall produziert jeder Einwohner im Jahr, so die Erfahrung des Chemnitzer Abfallentsorgers ASR. Einmal pro Woche werden die Tonnen geleert, ihr Inhalt später zu Kompost verarbeitet – in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.