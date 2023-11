„Enorm gefährlich“: So erlebte der Chemnitzer Feuerwehrchef den Chemikalien-Einsatz auf dem Kaßberg

Eine Woche nach dem Fund explosiver Stoffe in der Wohnung eines 70-Jährigen werden immer neue Details bekannt. Und es stellt sich die Frage: Hätte die Bevölkerung gewarnt werden müssen?

Ein kleines Feuerwerk zu später Stunde, das sorgt auch in Chemnitz kaum noch für Aufsehen. Eine Feier zum Geburtstag in der Kneipe ums Eck vielleicht oder eine Hochzeit – wer weiß. Selbst ein unerwartet gezündeter Böller löst mittlerweile kaum mehr als Kopfschütteln aus, so groß der Rumms und der Schreck darüber auch gewesen sein...