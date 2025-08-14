Entflohene Papageien in Chemnitzer Innenstadt unterwegs

Chemnitz
Mit ihrem lauten Pfeifen machte das Paar weithin auf sich aufmerksam. Nach einem Besuch am Technischen Rathaus flogen sie zum nahegelegenen Archäologiemuseum.
Zwei bunte Vögel sorgten am Donnerstag in der Chemnitzer Innenstadt für Aufsehen. Augenscheinlich handelte es sich um Altweltpapageien, sogenannte Loris. Bereits am Morgen wurden sie von Mitarbeitern des Technischen Rathauses an den Fenstern gesichtet. Diese posteten Bilder in einer lokalen Facebookgruppe und erklärten, bereits die Tierrettung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.