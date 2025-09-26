Entscheidung ist gefallen: Neukirchner Gemeinderat sagt Ja zu höheren Kitagebühren

Das Thema stand in der vergangenen Sitzung des Gremiums zur Debatte. Eltern müssen sich ab November auf Kostensteigerungen einstellen.

Es ist beschlossene Sache: Eltern in Neukirchen müssen für die Krippen-, Kita- und Hortplätze ihrer Kinder mehr zahlen. Darauf hat sich der Gemeinderat mehrheitlich geeinigt. Eltern zahlen ab dem 1. November pro Monat für eine neunstündige Betreuung in der Krippe 282 Euro (bisher 250 Euro), für den Kindergarten 157,50 Euro (bisher 140 Euro)...