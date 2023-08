Enttäuschung bei Radio T: Landesmedienanstalt hält Zusagen nicht ein

Was die Sächsische Landesmedienanstalt (SLM) Ende vorigen Jahres zugesagt hatte, klingt anders als das, was nun an Fördermitteln für das laufende Jahr an die nichtkommerziellen Lokalradios des Landes ausgezahlt wird. „Für uns geht es um rund 11.000 Euro, die wir weniger bekommen“, sagt Jörg Braune, Koordinator von Radio T, dem Chemnitzer...