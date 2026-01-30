„Nius Radio“ geht demnächst in Sachsen auf Sendung

Kultur
Die Sächsische Landesmedienanstalt vergibt auch Sender „egoFM“ eine Sendelizenz für die nächsten zehn Jahre.
„Nius – Das Radio“ wird demnächst auch in Sachsen via DAB+ zu hören sein. Der Medienrat der Sächsischen Landesmedienanstalt (SLM) hat beschlossen, der VIUS SE & Co. KGaA die beantragten DAB+-Übertragungskapazitäten für das bundesweit ausgerichtete Hörfunkvollprogramm zuzuweisen. Die Kapazitäten im landesweiten DAB+-Multiplex, der den...
