  „Nius Radio" geht demnächst in Sachsen auf Sendung

Nius betreibt mehrere Social-Media-Kanäle und ist demnächst auch in Sachsen via DAB+ zu erreichen.
Nius betreibt mehrere Social-Media-Kanäle und ist demnächst auch in Sachsen via DAB+ zu erreichen. Bild: IMAGO/Hanno Bode
„Nius Radio“ geht demnächst in Sachsen auf Sendung
Redakteur
Von Maurice Querner
Die Sächsische Landesmedienanstalt vergibt auch Sender „egoFM“ eine Sendelizenz für die nächsten zehn Jahre.

„Nius – Das Radio“ wird demnächst auch in Sachsen via DAB+ zu hören sein. Der Medienrat der Sächsischen Landesmedienanstalt (SLM) hat beschlossen, der VIUS SE & Co. KGaA die beantragten DAB+-Übertragungskapazitäten für das bundesweit ausgerichtete Hörfunkvollprogramm zuzuweisen. Die Kapazitäten im landesweiten DAB+-Multiplex, der den...
