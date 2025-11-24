Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Er ist mit sich und seiner Umwelt nicht mehr klar gekommen“: Über einen turbulenten Gerichtsprozess wegen Brandstiftung in Chemnitzer Wohnhaus

In dieser Wohnung im Lutherviertel hat der Angeklagte große Schäden hinterlassen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
In dieser Wohnung im Lutherviertel hat der Angeklagte große Schäden hinterlassen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
„Er ist mit sich und seiner Umwelt nicht mehr klar gekommen“: Über einen turbulenten Gerichtsprozess wegen Brandstiftung in Chemnitzer Wohnhaus
Von Christian Mathea
Die Geschehnisse in der Wohnung am 29. April 2025 im Lutherviertel beschäftigte die Polizei den ganzen Tag. Erst soll der Mieter einen Wasserschaden verursacht, dann Feuer gelegt haben. Seit Montag muss er sich dafür verantworten.

Herausgerissene Heizung, beschädigte Wände, zerstörte Möbel und jede Menge Müll. Die Wohnung, die der 43-Jährige im Lutherviertel hinterlassen hat, ist in einem desolaten Zustand. Die Vermieterin schätzt den Schaden auf 35.000 bis 40.000 Euro. Auf den Kosten wird sie wohl sitzen bleiben.
