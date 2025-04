Erinnerung an Stefan Heym: Konzertlesung im Chemnitzer Spinnbau

Die Autobiografie „Nachruf“ des in Chemnitz geborenen Autors wird am 11. April in den Kontext mit der Musik seiner Zeit gestellt.

Chemnitz.

Nicht nur in seiner literarischen Arbeit, auch als Journalist, Redakteur, Mitglied der Armee und im politischen Amt hat sich der in Chemnitz geborene Schriftsteller Stefan Heym (1913 bis 2001) an den historischen Entwicklungen seiner Zeit gerieben und seine Zeitzeugenschaft immer wieder auf die Probe gestellt, fast ein Jahrhundert lang. Was waren das für Zeiten und was bewegt einen Menschen dazu, immer wieder auch unbequem Stellung zu beziehen? Selten hat man zur Beantwortung dieser Fragen ein so ausführliches autobiographisches Dokument zur Hand wie den „Nachruf“, den der 75-jährige Heym 1988 vorlegte. In einer Veranstaltung der Internationalen Stefan-Heym-Gesellschaft am Freitag, 11. April in der Theater-Spielstätte Spinnbau, Altchemnitzer Straße 27, widmet sich die Geigerin Liv Heym der Materie und stellt Ausschnitte der Autobiografie „Nachruf“ in den Kontext mit Musik seiner Zeit. Neben der Geigerin gestalten der Schauspieler Christian Ruth und die Pianistin und Chansonnière Donia Berriri den Abend. Vor der Konzertlesung gibt es um 18.45 Uhr im Foyer des Spinnbaus eine Einführung zur Musikauswahl, ein Publikumsgespräch schließt sich der Veranstaltung an. Der Eintritt kostet 16 Euro. (gp)