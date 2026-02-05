Erkenntnisgewinn im Dunkeln und Lachen mit Herrn König: Tipps gegen Langeweile am Wochenende in Chemnitz

Chemnitz
Die Winterferien beginnen. Die Einrichtungen stellen sich darauf ein und haben Angebote für Familien. Doch von Loriot bis Victor Jara gibt es Interessantes für alle Generationen.
Für Kinder, Jugendliche und Familien: Im Archäologiemuseum Smac gibt es am Freitag ab 17.15 Uhr wieder die beliebte Taschenlampenführung, nur für Kinder! Ein leichter Schauer verhindert nicht Erkenntniszuwachs. Ganze Familien aber sind im gleichen Haus willkommen, um am Sonnabend und Sonntag ab 12 Uhr in der Kreativwerkstatt im Foyer parallel...
