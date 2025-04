Eröffnungstermin steht fest: Neuer Discounter richtet sich am Chemnitzer Wall ein

Nach dem Auszug des Rewe stand die Ladenfläche fast ein Jahr lang leer. Jetzt zieht dort Tedi ein. Es ist die neunte Filiale in Chemnitz.

Auf etwa 1100 Quadratmetern am Wall werden in Zukunft discountgünstig Produkte aus den Bereichen Schreibwaren, Basteln, Deko, Haushalt und Party, Spielwaren, Heimwerkerbedarf, Süßwaren sowie Tierartikel angeboten. Dort wird gerade eine neue Filiale des Discounters Tedi eingerichtet. An den Schaufensterscheiben steht auf einem Plakat der...