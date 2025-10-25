Erst spenden, dann schlemmen und shoppen

Am Samstag fand in Chemnitz der 44. Blutspendemarathon statt – der größte in ganz Ostdeutschland. Wie läuft eine Spende ab? Und was machen die Spender eigentlich nach dem Piks?

Nach anderthalb Stunden hatten sich am Samstagvormittag bereits 150 Frauen und Männer den Piks in den Arm geben lassen. „100 pro Stunde sind ein guter Wert", sagt Kerstin Schweiger. Sie ist Pressesprecherin des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost, der zweimal im Jahr Ostdeutschlands größte Blutspendeaktion in der „Galerie Roter Turm"...