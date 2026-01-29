Erster Akku-Zug startet am Montag als RE6 von Chemnitz nach Leipzig

Chemnitz
Es ist eine Premiere in Sachsen: Mit zweijähriger Verspätung startet der Regelbetrieb von batterieelektrischen Zügen auf der Strecke Chemnitz–Leipzig. Noch fährt allerdings nur ein Zug, die vollständige Umstellung folgt schrittweise.
Jetzt steht es fest: In vier Tagen kommt der erste batterieelektrische Zug in Sachsen zum Einsatz. Am 2. Februar setzt die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) erstmals einen Akku-Zug im planmäßigen Betrieb ein. Um 5.31 Uhr verlässt der neue Zug den Chemnitzer Hauptbahnhof in Richtung Leipzig, teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen mit. Zunächst...
