Erstmals Ehrenpreis von Raiffeisenbank und Volksbank beim Neujahrsempfang in Burgstädt

Chemnitz Umland
Im Januar wird Burgstädt seine Ehrenamtlichen feiern. 14 Nominierte aus verschiedenen Vereinen hoffen auf Anerkennung. Erstmals verleiht ein Hauptsponsor einen Ehrenpreis. Was die Hintergründe sind.
Das Jahr neigt sich langsam dem Ende - Gedanken an Weihnachten kommen auf. Aber der Neujahrsempfang ist noch weit weg. Trotzdem wurde in dieser Woche hinter verschlossenen Türen der Neujahrsempfang in Burgstädt thematisiert. Denn am 17. Januar findet er zum dritten Mal im Sportzentrum „Am Taurastein“ statt. 250 geladene Gäste werden ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.