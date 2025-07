Essen unter freiem Himmel in Chemnitz: Wo wird am längsten gekocht?

An lauen Sommerabenden gehört kulinarischer Genuss einfach dazu. Wer bei Hitze jedoch keinen Appetit hat und lieber etwas später essen gehen will, wird dennoch fündig. „Freie Presse“ liefert einen Überblick.

Es ist Sommer! Wenigstens im Kalender – ein guter Zeitpunkt, die gastronomische Vielfalt des Chemnitzer Zentrums anzuschauen. Aber wo und wie lange bekommt man in der City am Wochenende und unter der Woche noch was zu essen? Und wie viele Plätze gibt es im Biergarten?