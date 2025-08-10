Ex-Sänger von Sunrise Avenue in Chemnitz: Was Samu Haber vor seinem Konzert am Wasserschloß alles gemacht hat

Chemnitz
Ein Profi-Sänger geht nicht einfach auf die Bühne und performt. Über das Warm-up erzählt der Ex-Sänger von Sunrise Avenue und verrät, ob er sich eine Zukunft bei „The Voice of Germany“ vorstellen kann.
Eins vorweg: Zeit, sich die Kulturhauptstadt anzuschauen, hatte Samu Haber am Samstag nicht. Doch er findet es toll, dass Chemnitz diesen Titel bekommen hat. „That’s a really good thing for Chemnitz“, sagte er im Gespräch mit der „Freien Presse.“ Meistens sehe er von Städten nur die Bühne, den Backstage, Radiostationen und das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.