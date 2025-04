Exhibitionist vor Schulhort in Neukirchen/Erzgebirge

Der Mann hat sich am Mittwoch kurz nach dem Mittag vor Kindern entblößt. Die Polizei sucht Zeugen.

Neukirchen.

Zu einer exhibitionistischen Straftat in Neukirchen ermittelt die Polizei und bittet um Zeugenhinweise. Wie am Donnerstag mitgeteilt wurde, war ein Mann am Mittwoch gegen 12.30 Uhr vor dem Außenbereich eines Schulhorts an der Hauptstraße aufgetaucht und hatte seinen Genitalbereich entblößt. Zudem habe er die im Garten befindlichen Kinder angesprochen. Anschließend sei er mit einem roten Pkw weggefahren.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: europäischer Typ, deutschsprachig, circa 40 bis 50 Jahre alt, Dreitagebart, lange blaue Oberbekleidung und dunkelgraue Hose. Zeugen, die die beschriebene Person womöglich gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stollberg unter der Telefonnummer 037296 90-0 zu melden. (mib)