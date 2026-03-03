MENÜ
  Extremsportshow „Go Big Or Go Home" kommt nach Chemnitz

Bild: N. Kryvosheyev/C3
Am 7. März soll es in der Messe Chemnitz waghalsig zugehen. Dafür sorgen internationale Sportler in mehreren Wettbewerben.

Chemnitz.

Der Thüringer Freestyle-Motocross-Sportler und elffacher Weltrekordler Luc Ackermann (im Bild) kommt am Samstag, 7. März mit seiner Extremsportshow „Go Big Or Go Home“ in die Messe Chemnitz. Er bringt FMX-, BMX-, MTB- und Scooter-Sportler und Stuntrider mit, um 2,5 Stunden lang die krassesten Tricks auf zwei Rädern zu zeigen. Ackermann wird bei der Gelegenheit seinen Tsunami-Backflip zeigen, mit dem er bei seinem Autobahn-Stunt von einem fahrenden Lkw zum anderen über 40 Meter gesprungen ist. Sportlich messen sich die Athleten im FMX-Contest, MTB-Step-up, FMX-Best-Whip sowie im Best-Trick. Die ehemalige Bob-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Anja Schneiderheinze wird gemeinsam mit dem portugiesischen Freestyle-Profi Marco Carvalho den ersten Tandem-Backflip in einem Buggy mit einer Olympiasiegerin an Bord wagen. Bei einer Party vor der Veranstaltung und der Autogrammstunde danach können sich Besucher von jedem Sportler ein Autogramm und ein Selfie holen. „Go Big Or Go Home“ beginnt um 18 Uhr. Eintrittskarten gibt es in den „Freie Presse“-Shops ab 39,50 Euro. (gp) Foto: N. Kryvosheyev/C3

