Freestyle-Show kommt 2027 wieder nach Chemnitz

Chemnitz
Nur wenige Tage nach „Go Big Or Go Home“ in Chemnitz gibt es spannende Neuigkeiten: Die Freestyle-Show von Luc Ackermann macht auch 2027 Station in der Messe.
Nur wenige Tage nach der Freestyle-Show „Go Big Or Go Home“ am 7. März in der Messe Chemnitz teilt der Veranstalter mit, dass das Spektakel auch 2027 in die Stadt kommt. Das Motorsport-Event soll am 3. April 2027 wieder in der Messe stattfinden. Wie der Veranstalter weiter mitteilt, lädt der deutsche Freestyle-Motocrosser Luc Ackermann...
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