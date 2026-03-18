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Die Zuschauer dürfen sich auch 2027 auf waghalsige Stunts in der Messe Chemnitz freuen.
Die Zuschauer dürfen sich auch 2027 auf waghalsige Stunts in der Messe Chemnitz freuen. Foto: Carmen Baeuml
Die Zuschauer dürfen sich auch 2027 auf waghalsige Stunts in der Messe Chemnitz freuen.
Die Zuschauer dürfen sich auch 2027 auf waghalsige Stunts in der Messe Chemnitz freuen. Foto: Carmen Baeuml
Chemnitz
Freestyle-Show kommt 2027 wieder nach Chemnitz
Redakteur
Von Holk Dohle
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Nur wenige Tage nach „Go Big Or Go Home“ in Chemnitz gibt es spannende Neuigkeiten: Die Freestyle-Show von Luc Ackermann macht auch 2027 Station in der Messe.

Nur wenige Tage nach der Freestyle-Show „Go Big Or Go Home“ am 7. März in der Messe Chemnitz teilt der Veranstalter mit, dass das Spektakel auch 2027 in die Stadt kommt. Das Motorsport-Event soll am 3. April 2027 wieder in der Messe stattfinden. Wie der Veranstalter weiter mitteilt, lädt der deutsche Freestyle-Motocrosser Luc Ackermann...
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