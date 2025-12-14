MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Fahrplanwechsel: Was sich aus Chemnitzer Sicht jetzt ändert

In Chemnitz heißen jetzt manche Haltestelle anders.
In Chemnitz heißen jetzt manche Haltestelle anders. Bild: Andreas Seidel/Archiv
In Chemnitz heißen jetzt manche Haltestelle anders.
In Chemnitz heißen jetzt manche Haltestelle anders. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Fahrplanwechsel: Was sich aus Chemnitzer Sicht jetzt ändert
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alle Jahre wieder: Zum 14. Dezember wurden in ganz Deutschland die Fahrpläne angepasst. Wer mit Bus und Bahn in Chemnitz unterwegs ist, muss sich ein paar Namen neu einprägen. Für Zugfahrer bleibt auf vielen Linien alles wie gewohnt.

Da haben die Mitarbeiten der CVAG in den kommenden Tagen einiges zu tun. Mit dem bundesweiten Fahrplanwechsel am Sonntag müssen auch Fahrpläne neu ausgehangen werden. Das soll laut einer Sprecherin der Chemnitzer Verkehrsbetriebe in den kommenden Tagen passieren. Große Neuerungen wird es im Stadtverkehr aber nicht geben. Von „geringfügigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
20.11.2025
4 min.
Schneller nach Leipzig und Berlin: Was sich für Bahnfahrer im Landkreis Zwickau ab Dezember ändert
Pendler wissen, dass die S5X nach Leipzig und Halle immer zur Minute 04 aus Zwickau abfährt. Sie werden sich umgewöhnen müssen.
Der Fahrplanwechsel bringt einige Neuerungen für Reisende auf den Zugstrecken in Westsachsen mit sich. Das werden besonders Fahrgäste merken, die mit der S-Bahn in Richtung Leipzig unterwegs sind.
Johannes Pöhlandt
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
Mehr Artikel