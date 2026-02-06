MENÜ
  • Chemnitz
  • Fahrrad vor Limbach-Oberfrohnaer Seniorenheim geklaut

Dieb mit einrädrigem Fahrrad in Limbach-Oberfrohna gesucht.
Bild: Peter Kneffel/dpa
Dieb mit einrädrigem Fahrrad in Limbach-Oberfrohna gesucht.

Chemnitz Umland
Fahrrad vor Limbach-Oberfrohnaer Seniorenheim geklaut
Von Denise Märkisch
Nur das Vorderrad blieb zurück. Die Polizei sucht Zeugen.

In Limbach-Oberfrohna ist einem Mann fast das komplette E-Bike gestohlen worden. Gegen 13.15 Uhr am Donnerstag stellte der Eigentümer sein grau-rotes E-Mountainbike der Marke Ghost vor dem Seniorenheim an der Burgstädter Straße ab. Er schloss es an. Kurz vor 21 Uhr stellte er allerdings fest, dass nur noch das Vorderrad, an dem sich offenbar...
