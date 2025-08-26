Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fahrradfahrer unterwegs mit City-Bahn & Co.: Wohin mit den Rädern?

Manche Radfahrer sind in den Öffentlichen Verkehrsmitteln auf das Rad angewiesen.
Bild: Andreas Seidel
Manche Radfahrer sind in den Öffentlichen Verkehrsmitteln auf das Rad angewiesen.
Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Fahrradfahrer unterwegs mit City-Bahn & Co.: Wohin mit den Rädern?
Von Jakob Nützler
Fahrräder sind nach Rollstühlen und Kinderwagen oft das letzte Glied in der „Nahrungskette“ des ÖPNV. Wie ist die Radmitnahme geregelt? Und was stört eine Frau speziell in der Chemnitzer City-Bahn?

Carmen Kindler ist regelmäßig mit der City-Bahn C14 zwischen Chemnitz und Mittweida unterwegs und weiß: Während manche Fahrradbesitzer vielleicht zu faul sind, sich für ein paar Haltestellen auf den Sattel zu schwingen, sind andere auf die Radmitnahme angewiesen. „Vom Bahnhof bis zum Zielort ist es noch eine gute Strecke. Zu Fuß kaum zu...
